“Se comportaban como animales salvajes”: bar de Inglaterra coloca cerca eléctrica para imponer distanciamiento social entre clientes

Varios medios internacionales reportan que los dueños del bar The Star Inn mencionaban que los vecinos “se comportaban como animales salvajes” luego de la reapertura del local y que incluso se abalanzaban sobre las serpentinas de cerveza.

El distanciamiento social que se promovía para evitar rebrotes de coronavirus no existía ni entre los empleados ni clientes, por el comportamiento de estos últimos y por eso Johnny McFadden, del bar The Star Inn, decidió colocar carteles para recordar que había que mantener distancia de dos metros entre personas, esperar el servicio en las mesas y no ir a la barra.

Pero esta medida no le importó a la clientela, que siguió comportándose de la misma manera. Fue por eso que delimitó espacios con cinta y así logró un poco de atención, pero no la suficiente.

Cansado de esta situación McFadden optó por una medida más drástica e instaló una cerca eléctrica y solo con esa medida logró lo que quería, mejorar el distanciamiento social entre sus clientes.

“Estamos en una comunidad rural, todo el mundo entiende qué es una cerca eléctrica. ¡Mantiene a las ovejas a distancia y mantiene a la gente a distancia!”, ironizó en una entrevista para CornwallLive. “Intentaban que les sirvieran aquí, que es exactamente donde está la puerta”, mostró la parte de la barra en la que se creaban aglomeraciones ideales para la transmisión del SARS-CoV-2. “Ya no sabía qué hacer, así que puse una cerca eléctrica”.

“¡Funciona!”, se alegró McFadden. “Todo el mundo se mantiene a distancia. Por ahora, funciona súper”, repitió.

And yes, I was serious about “Socially Distancing”, says pub owner in Cornwall: pic.twitter.com/qJW6rfRRPY

— David Noades (@DNoades) July 14, 2020