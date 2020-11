Se burlan del árbol del Rockefeller en Nueva York y esto dijeron los usuarios en redes

Este año el tradicional árbol de navidad del Rockefeller, Nueva York, EE. UU., recibió críticas en redes sociales debido a que su aspecto no es similar al de años anteriores.

I bring you the 2020 Rockefeller Christmas Tree pic.twitter.com/HlZO5AMe63 — Lock Wilford (@LockWilford) November 19, 2020



Su llegada al centro de Manhattan es un recordatorio que la navidad ya está cerca. Muchos esperaban este día para sentir que empieza la magia de navidad. Sobretodo en un año tan difícil para el mundo en general. Sin embargo, el aspecto del árbol no generó aceptación en algunas personas.

Con casi 23 metros de altura, el abeto canadiense llegó este jueves 19 de noviembre a la plaza Rockefeller y su jardinero jefe, Erik Fauze, dijo haber encontrado el árbol perfecto para la ocasión “la forma navideña perfecta” dijo para medios del país norteamericano a pesar de que muchos no estén de acuerdo con Fauze.

Rockefeller Center Christmas tree ‘looks like it’s been through 2020’ https://t.co/CVOpHiPTMl — Allison Kaden (@akadennews) November 19, 2020



“El árbol de Navidad del Rockefeller Center ‘parece que ha pasado por 2020”

Los usuarios han manifestado estar desconcertados por el aspecto inusual de las ramas del árbol. Sin embargo, la cuenta oficial de Twitter de la plaza contestó a la burla de la siguiente forma: “Vaya, todos deben verse bien después de un viaje de dos días, ¿eh? ¡Espera hasta que encienda las luces! ¡Nos vemos el 2 de diciembre!”

Let the holiday season begin! The 2020 Rockefeller Center Christmas Tree has officially arrived at the Plaza. 🎄 pic.twitter.com/RapXlMt1Fb — Rockefeller Center (@rockcenternyc) November 14, 2020



Un regalo de navidad

Mientras el equipo de la plaza Rockefeller se ocupaba de la instalación del árbol se percataron de que había un búho que había viajado en la comodidad de su nido hasta Nueva York.

A tiny owl is on the mend after being rescued from inside the Rockefeller Center Christmas tree 🎄 https://t.co/QFg4HKwFIs — jess (@jessweth2) November 19, 2020

El búho fue rescatado y será trasladado a un santuario animal.