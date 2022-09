Roba avioneta, sobrevuela Mississippi por tres horas y amenaza con estrellarse contra una tienda local

El responsable de la emergencia fue identificado como Cory Patterson de 29 años. Es un trabajador del aeropuerto de Tupelo, poblado situado en el Estado de Mississippi.

Los reportes indican que alrededor de las 5:00 horas de este sábado 3 de septiembre el individuo abordó, sin autorización, una avioneta comenzando a sobrevolar la zona.

El hombre se comunicó por radio al 911 y dijo estar dispuesto con estrellarse intencionalmente con una tienda comercial de la zona, lo que inmediatamente ameritó una acción de respuesta conjunta entre la policía, paramédicos y la zona comercial.

La primera acción fue evacuar la tienda y poner en un lugar seguro a trabajadores y clientes, debido a que las amenazas con estrellarse de forma intencional eran constantes de parte de Patterson.

La aeronave incluso mostró durante horas un comportamiento errático, con muchos movimientos circulares, según detalló la web de seguimiento de vuelos flightaware.

Por su parte el departamento de policía de la ciudad de Tupelo solicitó a la población que evitara la zona hasta nuevo aviso y advirtió de que, por la capacidad de desplazamiento de una avioneta, el área de peligro se extendía más allá de la urbe.

La Administración Federal Estadounidense participó en el seguimiento de la situación en coordinación con las fuerzas del orden, que apuntaron que a lo largo de la mañana habían logrado ponerse en comunicación con el piloto.

Ya alrededor de las 9:00 horas el individuo aterrizó la avioneta y fue detenido por las fuerzas de seguridad. Hasta ahora se desconocen cuáles fueron las motivaciones de Patterson para robar una aeronave y amenazar con estrellarse.

The plane over North MS is down. Thankful the situation has been resolved and that no one was injured. Thank you most of all to local, state, and federal law enforcement who managed this situation with extreme professionalism.

— Governor Tate Reeves (@tatereeves) September 3, 2022