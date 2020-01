Residentes saltan de edificio en llamas en Los Ángeles

Residentes saltaron este miércoles de un edificio residencial en llamas en el centro de Los Ángeles, informó el departamento de bomberos.

El fuego comenzó poco después de la 8h30 locales (16h30 GMT) en el sexto piso de la estructura de 25 plantas, donde según las autoridades hay un número no determinado de personas atrapadas.

Fire on Wilshire & Barrinton outside our office #Brentwood pic.twitter.com/kI4nVUxYHr

— shir (@HereIsShir) January 29, 2020