“Queremos que nuestros hijos estén tranquilos”: las declaraciones del padre de Debanhi Escobar por las constantes desapariciones en México

A casi tres semanas del hallazgo del cuerpo de su hija, Mario Escobar, padre de Debanhi, habló nuevamente sobre el caso que ha conmocionado a México y evidenció el problema de inseguridad que se vive en el país.

“Tengo la esperanza todavía de que se va a verificar y que en la necropsia van a salir muchas cosas y, si hay alguien que haya sido negligente, pido la cabeza de quien sea”, indicó.

De igual manera, Mario Escobar, por medio de un video publicado en su canal de YouTube, arremetió en contra de las autoridades de Nuevo León por la forma en la que han manejado las recientes feminicidios en el estado, problemática que ha ido creciendo en los últimos meses.

“Ahora resulta que ya encontraron el cuerpo de Yolanda, que encontraron a una personas y le están imputando cuatro feminicidios; ojalá y así fuera, ojalá y no se equivoquen. Estoy cansado, estoy molesto porque no hacen bien su trabajo. No es posible que encuentren a una persona que falleció y le imputen 4 feminicidios y con eso cierran 4 casos. Queremos que nuestros hijos estén tranquilos”, comentó Escobar.

Continuando con el tema de la muerte de Debanhi, su padre reveló que toda la información que él ha obtenido también la tienen las autoridades e indicó que le resulta poco creíble que personas sin estudios en la materia hayan hecho mejor trabajo que los presuntos expertos en criminalística.

“Exhorto a las autoridades a que hagan su trabajo; no es posible que gente que no tengamos estudios tengamos que aportarles evidencias cuando ellos tienen la facilidad de solicitar videos, entrevistas, de checar si se equivocaron en alguna palabra…. de hacer una cronología de lo que la gente dice”, dijo.

Asimismo, volvió a recriminarle a la Fiscalía de Nuevo León las múltiples inconsistencias en el caso de la muerte de su hija y aseguró que buscará por todos los medios que se haga justicia para Debanhi y todas las personas desaparecidas en el estado.

“En los videos se ven muchas cosas que no han aclarado y que no voy a permitir que no lo aclaren, por mi hija, porque se lo prometí. Porque estoy cansado de tantas mentiras, de tantas injusticias, porque siguen matando gente, porque nosotros como ciudadanos tenemos que hacer el trabajo de la fiscalía, y no, a ellos les pagan por eso. Sii se equivocan a ellos tienen que levantarles una carpeta, porque es nuestro derecho como ciudadanos levantar la voz, nada más que mucha gente tiene miedo”, estableció el papá de la joven fallecida.

Para finalizar, Mario Escobar mostró su preocupación por la ola de desapariciones y feminicidios que ha sufrido Nuevo León e indicó que está dispuesto a dar su vida para que las cosas cambien.

“Si tengo que morir para tener esa sociedad digna, ofrezco mi vida para que esto cambie. No tengo miedo a la muerte”, concluyó.