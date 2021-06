Queda registrado en cámara muerte a balazos del mayor cazador furtivo de rinocerontes en Sudáfrica

Sydney Petros Mabuza, considerado el mayor cazador furtivo de rinocerontes de Sudáfrica, fue asesinado a balazos el 17 de junio último en su vehículo, según informó el medio local “Sowetan Live”.

El ataque contra el cazador quedó registrado en una cámara de seguridad del lugar y las imágenes han sido compartidas en redes sociales.

El hecho ocurrió cerca de un estacionamiento de la ciudad de Hazyview, en la provincia sudafricana Mpumalanga.

El vehículo de Mabuza fue hallado con 17 impactos de bala y el cazador, también conocido como “Mshengu” o “Mr. Big”, falleció mientras era trasladado a un hospital.

Brig Leonard Hlathi, portavoz de la Policía Sudafricana de Mpumalanga, confirmó el deceso del cazador.

“Hacemos un llamado a la comunidad de Hazyview para que nos ayude a localizar a los sospechosos responsables del tiroteo fatal”, dijo Hlathi.

“El hombre recibió un disparo a plena luz del día en la ciudad, frente a la gente, y creemos que la gente ha visto y conoce a los sospechosos buscados. Pedimos al público que se ponga en contacto con la Policía de forma anónima”, agregó.

Vea también: Video: Kaavan, el elefante más triste y solitario del mundo, es tratado con música de Frank Sinatra… y “funciona”

En el video difundido en redes sociales se ve que el vehículo de Mabuza está estacionado en una esquina cuando un carro negro se detiene a su lado y descienden unas personas, quienes serían las que habrían perpetrado el ataque.

De acuerdo con Jamie Joseph, quien pertenece a la organización “Saving the Wild”, Mabuza fue arrestado en 2018 por caza furtiva de rinocerontes, pero salió bajo fianza tiempo después y volvió a cometer el delito.

“Mabuza tenía en nómina a muchos magistrados y policías y no me cabe duda de que el juicio habría sido saboteado. No hay voluntad política en Sudáfrica para salvar al rinoceronte, pero hoy se ha hecho justicia en la calle”, aseguró Joseph al medio “TimesLive”.

Mabuza, junto con otros tres sujetos, no solo eran investigados por la caza, pues también habían sido acusados de un presunto asesinato de un hombre que, aparentemente, les debía dinero.

Tshinetise Rambuda is Reporting that Police in Mpumalanga Province confirmed that alleged rhino poaching kingpin Sydney Petros Mabuza known as "Mr Big" was shot dead in Hazyview Few Hours Ago

His car had about 17 bullet holes.

— RIOT & ATTACK info South Africa (@RiotAndAttackSA) June 17, 2021