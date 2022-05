Qué se sabe sobre la millonaria recompensa que ofrece la DEA por los máximos líderes del Cártel de Sinaloa

De acuerdo con Ioan Grillo, periodista de The New York Times, esta campaña ha sido difundida mediante una serie de posters, los cuales fueron colocados en San Ysidro, en la frontera con Tijuana.

Grillo, quien es experto en temas relacionados al narcotráfico, informó que esta operación organizada por la DEA se está llevando a cabo en medio de la frustración de las autoridades estadounidenses por la falta de acción por parte de México ante la problemática del tráfico de drogas.

BREAKING: The DEA launches new poster campaign to go after the whole Sinaloa Cartel – Caro Quintero, El Mayo and Chapitos. $45 million is offered.

The campaign comes amid frustration over level of fentanyl trafficking and lack of action in Mexico. Poster at San Ysidro border. pic.twitter.com/XzYvmrxHPD

— Ioan Grillo (@ioangrillo) May 9, 2022