Qué se sabe del joven armado que abatió al atacante de un centro comercial en Indiana donde murieron tres hispanos

Jonathan Douglas Sapirman, de 20 años, abrió fuego con un rifle el domingo último en el área de comida de un centro comercial de Greenwood, Indiana, EE. UU.

El ataque armado dejó tres personas de origen hispano muertas y dos personas heridas, entre ellas una niña de 12 años.

El atacante fue abatido por un comensal de 22 años que se encontraba con su novia en el lugar y que estaba armado.

“El verdadero héroe del día es el ciudadano que portaba legalmente un arma de fuego en el área de comedores y fue capaz de detener al atacante casi tan pronto como éste empezó a disparar”, dijo el jefe de Policía de Greenwood, Jim Ison.

Las autoridades dijeron que, de no haber sido por este comensal, la tragedia hubiese sido mucho mayor.

Hasta el momento se sabe que las víctimas son de origen salvadoreño.

El ciudadano que abatió al atacante fue identificado como Elisjsha Dicken, de 22 años, quien estaba en el centro comercial con su novia.

De acuerdo con medios locales, el joven no tenía permiso para portar el arma, una pistola de 9 milímetros.

Sin embargo, desde el 1 de julio ya no se requiere permiso en Indiana para portar un arma, después de que se aprobó un proyecto que dice que ya no es necesaria la licencia, según publica el medio ABC en español.

Los medios publicaron, basado en la cuenta de Dikcen, que este vive en Columbus, Indiana.

Su abogado emitió un comunicado en el que dice estar orgulloso de la actuación de su defendido y que está convencido de que ese día “salvó innumerables vidas” durante el ataque armado.

La Asociación del Rifle, que defiende la portación libre de armas, no perdió tiempo para agradecer a Dicken, a quien llamó “un buen samaritano” y “un buen tipo con arma”.

En tanto, la Policía y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) allanaron el lunes la residencia del atacante, donde encontraron que el horno de la cocina estaba encendido a la temperatura más alta y adentro estaban una computadora portátil y otros objetos.

