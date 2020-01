Qué implica que la OMS no haya declarado al coronavirus chino como una emergencia internacional

Esa decisión significa que la OMS no irá más allá de observar con detenimiento el avance, retroceso o neutralización del coronavirus, así como recomendar que todos los países tomen las mediadas necesarias para contener la afección.

Implica que las diferentes sedes a escala internacional sólo “estén vigilantes”, sin aportar mayor colaboración.

“No se equivoquen, es una urgencia en China, pero aún no es una urgencia sanitaria mundial. (Aunque) podría convertirse en ello”, declaró en conferencia el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La Organización también señala que hasta el momento no se ha demostrado un contagio persona a persona fuera de China.

De acuerdo con el sitio unotv.com, cuando la OMS declara emergencia internacional ocurre de tres maneras:

Primer grado: la emergencia puede afectar a uno o varios países, pero las consecuencias son mínimas para la salud, por lo que la OMS requiere una respuesta mínima de las sedes y colaboradores en las diversas naciones.

Segundo grado: la urgencia afecta a uno o varios países, con la variante de que las consecuencias pueden ser moderadas, por lo que, también en forma moderada exige respuestas de las sedes a escala internacional.

Tercer grado: La enfermedad afecta a varios países con consecuencias sustanciales, por lo que también es sustancial la respuestas que se exige.

Si la OMS declara emergencia internacional, esta sería la sexta vez que se decreta este tipo de emergencia internacional, tras las que declaró por el brote de gripe H1N1 en 2009, los de ébola en África Occidental (2014) y en la República Democrática del Congo (2019), el de polio en 2014 y el de virus zika en 2016, de acuerdo con la agencia EFE.

“No declarar la emergencia internacional hoy no significa que la OMS no crea que la situación sea grave, o que no la tomemos en serio”, advirtió, sin embargo, el director de la OMS. “El brote es un riesgo muy alto en China, y alto a nivel regional y global”, pero se espera que las medidas decretadas por China frenen la situación, agregó.

(Imagen principal: para la OMS, las medidas implementadas por China pueden ser suficientes para contener la afección. Un soldado toma la temperatura de un conductor en Wuhan, donde se originó la enfermedad. Foto: EFE).