“Que alguien le explique”: Donald Trump responde a las críticas de Michelle Obama

Michelle Obama, poderosa aliada del exvicepresidente Joe Biden, fue la protagonista en la noche inaugural de la convención demócrata.

En su discurso la víspera durante el cónclave -virtual- de los demócratas para confirmar a Biden como candidato a la Casa Blanca, la exprimera dama dijo que Trump es el presidente “equivocado” para el país y lo describió como un líder divisivo con una absoluta “falta de empatía”, que no ha estado a la altura del reto de la pandemia del coronavirus y la crisis económica asociada.

“Me pareció un discurso muy divisivo, extremadamente divisivo”, respondió Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

También señaló que si no fuera por el expresidente Barack Obama, ni siquiera estaría en el poder.

“Estaría en otro lugar construyendo edificios”, afirmó.

Michelle Obama fue el plato fuerte de la primera noche de la convención demócrata, un evento que debido a la pandemia tuvo que ser jibarizado y reducido a un formato online.

En su mensaje, la antigua primera dama llamó a los estadounidenses a congregarse detrás de Biden y a salir a votar el 3 de noviembre.

Biden “va a decir la verdad y va a confiar en la ciencia”, afirmó en un golpe a Trump a quien acusó de ignorar a los expertos en el manejo de la crisis del coronavirus que ha dejado más de 170.000 muertos y millones de desempleados.

La exprimera dama es una figura muy popular en Estados Unidos con mucha presencia mediática: publicó un exitoso libro de memorias y actualmente conduce un podcast.

“Siempre que buscamos en esta Casa Blanca algún liderazgo, consuelo o alguna apariencia de estabilidad, lo que obtenemos en cambio es caos, división y una falta total y absoluta de empatía”, dijo la esposa del expresidente Barack Obama, en una crítica sin precedentes a un mandatario en funciones.

Después de la apasionada acusación de Michelle Obama, en la jornada del martes la esposa de Biden, Jill, toma el relevo, en un discurso precedido por la alocución del exvicepresidente Bill Clinton.

Trump esperó hasta la mañana del martes para responder, lanzándose contra su predecesor Barack Obama y contra Biden, que fue su vicepresidente.

“Por favor que alguien le explique a @MichelleObama que Donald J. Trump no estaría aquí en la bella Casa Blanca, si no fuera por el trabajo hecho por su esposo, Barack Obama”, apuntó el mandatario.

Somebody please explain to @MichelleObama that Donald J. Trump would not be here, in the beautiful White House, if it weren’t for the job done by your husband, Barack Obama. Biden was merely an afterthought, a good reason for that very late & unenthusiastic endorsement…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020