¿Puede una persona viajar escondida en las llantas de un avión y sobrevivir?

En un vuelo de Guatemala a Miami, Estados Unidos, fue localizado este sábado un guatemalteco que viajaba escondido en el tren de aterrizaje. Las imágenes del hombre descubierto por miembros de la tripulación del aeropuerto cuando la aeronave llegó a la puerta de embarque se difundieron de inmediato.

El polizón fue trasladado en ambulancia a un hospital cercano con vida, según medios internacionales.

¿Cómo logró colarse en el avión en Guatemala sin que nadie se percatara de ello? Las autoridades guatemaltecas no han dado explicación de lo sucedido, ni de los controles que se siguen en el aeropuerto para que esto no vuelva a ocurrir.

Este no es el primer caso en el que polizón viaja escondido en las llantas de un avión, según publica el sitio El Universo. Un estudio que desarrolló la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), en el período de 1947 y 1993, revela que 105 personas que se colaron en el tren de aterrizaje de 94 vuelos diferentes, solo han 25 sobrevivido.

Los aviones alcanzan con rapidez una altitud donde el oxígeno falta y la temperatura llega a unos 50 grados bajo cero, por esa razón la mayoría de quienes lo intentan caer del avión mientras durante el despegue o mueren congelados durante el vuelo.

De acuerdo con el experto en aviación Michael Kay, entrevistado por CNN, señala que, no en todos los casos, esas condiciones pueden favorecer al polizón, debido a que cae en un estado inconsciente en el que conserva su sistema nervioso, pero al aterrizar debe recibir atención médica cuanto antes.

Una persona joven y sin problemas cardiovasculares podría sobrevivir, por el calor que emanan el sistema hidráulico y los neumáticos del tren de aterrizaje del avión, de acuerdo publicaciones sitios especializados en medicina aeroespacial.

En 1996, un hombre de 23 años que voló de Nueva Delhi a Londres, en el tren de aterrizaje de un vuelo de 10 horas, es uno de las personas que a lo largo de la historia se coló en un avión de esta manera y sobrevivió.

Otro caso más ocurrió en 1986, otro hombre de 35 años sobrevivió como polizón en un vuelo de Panamá a Miami. De acuerdo con la FAA, este caso marcó récord de sobrevivencia a mayor altitud y edad.

En un vuelo de Lisboa a Brasil, encontraron con vida a un hombre de 30 años que voló en la base de las ruedas de un avión. Este es el primer caso registrado, y ocurrió en 1947.

#Guatemala national arrived in Miami International airport hidden in the wheel wells of a Boeing 737NG (C/N 31218, U.S. reg. N970NN) of American Airlines. According to witnesses, the stowaway passenger was unharmed. pic.twitter.com/r7Ato9mIJ5

— The Latin American Aviation Historical Society (@The_LAAHS) November 27, 2021