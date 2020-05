Protestas y caos en ciudades de Estados Unidos en repudio por la muerte de George Floyd

Protestas y disturbios están en desarrollo la noche de este 29 de mayo en ciudades de Estados Unidos en repudio por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de policías.

Una turba llegó a la sede de CNN en Atlanta, pintó paredes y rompió vidrios. La cadena informó que la policía local tenía órdenes disolver la protesta.

En esa misma ciudad hubo disturbios, un policía herido y vehículos policiales destruidos. “Si quieres un cambio en Estados Unidos, ve y regístrate para votar… ese es el cambio que necesitamos en este país. “Si te importa esta ciudad, vete a casa”, dijo la alcaldesa Keisha Lance.

Mineápolis y Saint Paul declararon toque de queda nocturno por su cercanía con el estado de Minesota, epicentro del nuevo caso que sacude a Estados Unidos y que ha ganado tanto protagonismo mediático como el coronavirus.

El toque de queda fue declarado tras una noche de disturbios, con saqueos y el incendio de una comisaría en Mineápolis, que junto a la vecina Saint Paul, son conocidas como las “Twin Cities” (ciudades gemelas).

Este viernes la Fiscalía acusó formalmente al agente Derek Chauvin, el policía que fue grabado por transeúntes en Mineápolis con la rodilla en el cuello de Floyd, de asesinato en tercer grado y homicidio imprudente.

It’s not just Minneapolis, we are now seeing protests in cities across the country over the death of George Floyd. This is in Atlanta as some smash the glass at our downtown CNN headquarters. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/iwJxFaUfxW

— Omar Jimenez (@OmarJimenez) May 30, 2020