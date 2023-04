Presidente de Guatemala comienza gira por Taiwán en medio del enojo del gobierno de China

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, llegó este domingo 23 de abril (lunes a Taiwán) para afianzar las relaciones con la isla de gobierno autónomo, en una visita que provocó la ira de China.

Imágenes divulgadas por el gobierno taiwanés mostraron a Giammattei escoltado por el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Joseph Wu, al llegar al Aeropuerto Internacional Taoyuan.

Guatemala es uno de los pocos países que todavía reconocen la soberanía de Taiwán, una lista que ha decrecido los últimos años ante la presión de Pekín por aislar a Taipéi en el escenario internacional.

China considera a Taiwán como parte de su territorio y ha prometido retomarla un día, y no acepta que otros países reconozcan tanto a Pekín como a Taipéi.

Antes de emprender viaje, Giammattei dijo que con la visita quería “lanzar también al mundo el mensaje muy claro de que los países tienen derecho de autogobernarse”.

Durante la visita de lunes a jueves, Giammattei tiene previsto dirigirse al Congreso taiwanés y visitar una empresa tecnológica en Taichung, al sur de la capital. También debe participar en un evento de promoción de café guatemalteco, según el despacho presidencial de Taiwán.

Pekín advirtió el miércoles al gobierno de Giammattei “no ayude a los malhechores y no vaya en contra de la tendencia global general y de las aspiraciones del pueblo guatemalteco, por su propio beneficio”.

Taiwán fustigó a Pekín por usar “comentarios extremamente irrespetuosos para insultar a nuestro aliado diplomático y su jefe de estado”.

La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, visitó este mes Guatemala y Belice, los únicos aliados que le quedan en América Central, luego de que Honduras se alió con China en marzo.

En su camino de vuelta a Taipéi, Tsai hizo escala en Estados Unidos para reunirse con Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes.

