“Por favor, no pongan en riesgo a sus familias”: el desgarrador video que grabó una madre antes de morir de covid-19

Días antes de su deceso publicó un video en Facebook en el que pide a las personas ser conscientes de la enfermedad del coronavirus.

“Nunca en mi vida pensé que estaría luchando por respirar, algo que damos por sentado todos los días”, resaltó Montoya, de 43 años.

Originaria de El Paso, Texas, murió el 13 de agosto recién pasado luego de luchar contra el coronavirus, pero antes de su deceso compartió en redes sociales un desgarrador relato para contar su experiencia y que la gente tome conciencia de lo que puede hacer el covid-19.

En su relato resalta: “Por favor, no pongan en riesgo a sus familias. Hice lo mejor que pensé que podía. No vale la pena. Ponte las máscaras, no salgas si no es necesario”.

Agrega: “He luchado demasiado para tener la vida que tengo ahora y me niego a rendirme. Extraño a mis hijos, extraño a mi esposo… Con la gracia d Dios saldré de este hospital. No se cuándo, pero lo sabré”.

Luego de que la mujer publicó el video el 5 de julio, su salud empeoró y falleció. El video supera las 5 millones de reproducciones, informó Univisión.

La publicación añade que a finales de junio pasado, Montoya se sintió enferma, pero según ella, era una simple infección de las fosas nasales.

Su condición se complicó por lo que acudió a un hospital donde los médicos la enviaron a su casa porque tenía síntomas de covid-19.

Infección en las vías respiratorias

La mujer fue diagnosticada con una infección de las vías respiratorias superiores, pero visitó un sitio de prueba de covid-19.

Mientras esperaba los resultados, desarrollo fuertes fiebres por lo que su esposo pidió el servicio de ambulancia, el 1 de julio fue ingresada al hospital y se enteró que estaba contagiada de coronavirus.

Dos días después su esposo también fue hospitalizado; mientras que su esposa requirió oxígeno, pero finalmente fue intubada.

“Antes de que fuera intubada, hablé con mi madre”, dijo su hija Jasmin Chávez.

“Al instante me puse a llorar … ‘No llores mi niña’ fueron las últimas palabras que escuché de mi madre”.