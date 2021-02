Policía recibe en el aeropuerto a pasajera de avión se niega a utilizar la mascarilla

Una mujer que viajaba en un vuelo de American Airlines que iba de Carolina del Norte a Washington, Estados Unidos, se resistió a ponérsela y discutió con el personal de la aerolínea al punto que la policía llegó al aeropuerto de destino para esperar a la mujer y sancionarla.

UPDATE: she was escorted by the police as soon as we landed. Amazing response from the security abord the flight. Passengers were cheering, one of them even yelled “Welcome to DC”#WashingtonDC @PoPville @WashProbs pic.twitter.com/yMKWXhlqEP

— Emir Sfaxi (@EmirSX) January 11, 2021