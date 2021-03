Policía es asesinado por un hombre al que le negó la entrada a un juego de basquetbol en Estados Unidos, por no usar mascarilla.

Martinus Mitchum, un oficial de policía que brindaba seguridad en un juego de baloncesto en la escuela secundaria George Washington Carver en Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos, murió luego de un disparo que le hizo un hombre al que le negó la entrada al juego porque no llevaba mascarilla.

El pasado viernes por la noche, cuando estaba por finalizar el primer cuarto del juego entre Carver y Warren Easton, un hombre quiso entrar a ver el evento, pero Mitchum le negó el ingreso porque no llevaba mascarilla, luego de eso el hombre sacó un arma y le disparó dos veces al agente.

El superintendente Shaun Ferguson dijo que el oficial estaba en la fuerza policial de la Universidad de Tulane y era agente de reserva en el Tribunal Segundo de la Ciudad en Argel, Nueva Orleans.

Agregó que tras el incidente el oficial fue llevado a un hospital, pero allí lo declararon muerto.

