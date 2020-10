Pilotos de aviones reportan hombres que vuelan a gran altitud cerca del aeropuerto de Los Ángeles

Según los informes, recientemente se vio a alguien en un jetpack volando por encima de Los Ángeles.

El aparente avistamiento fue alrededor de la 1.45 pm del miércoles 14 de octubre y fue observado por una tripulación de China Airlines a una altitud de aproximadamente 6 mil pies, dijo la Administración Federal de Aviación en un comunicado.

La persona no identificada se encontraba a unas siete millas al noroeste del aeropuerto, según el comunicado, que agrega que la Policía local investigará el informe, informó NBC.

En una declaración separada, una portavoz de la oficina de campo de Los Ángeles del Buró Federal de Investigaciones dijo que hubo “múltiples informes” del avistamiento, pero no proporcionó detalles adicionales.

La publicación añade que el avistamiento fue el segundo en dos meses, ya que el 30 de agosto, dos pilotos de dos vuelos diferentes informaron haber visto a alguien en un jetpack cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

“Tower, American 1997”, dijo un piloto de American Airlines a los controladores de tráfico aéreo, según un registro de audio. “Acabamos de pasar a un tipo en un jetpack”.

La persona estaba a unos 300 metros a la izquierda, volando a la misma altitud que el avión, unos 3 mil pies, dijo el piloto.

“Solo en Los Ángeles”, respondió una persona no identificada.

Un piloto de Southwest Airlines también vio al aviador, informó NBC Los Ángeles .

El mes pasado, la Oficina Federal de Investigaciones lanzó una investigación sobre el avistamiento, diciendo que “toma en serio los eventos que amenazan el espacio aéreo de Estados Unidos e investiga presuntas violaciones”.

La agencia publicó un mapa que muestra dónde los investigadores creen que se vio el jetpack.

La ruta de vuelo estaba entre dos ciudades en el sureste del condado de Los Ángeles: Lynwood y Huntington Park.

La portavoz del FBI dijo el miércoles que los agentes continúan investigando el avistamiento de agosto.

Varias mochilas propulsoras comerciales que pueden escalar varios miles de pies están disponibles para la compra, pero solo llevan el equivalente a unos minutos de combustible, informó NBC Los Ángeles , citando a la FAA.

Una compañía, Jet Pack Aviation, enumera velocidades que superan las 120 mph y una altitud máxima de 15 mil pies para un sistema impulsado por seis motores a reacción.

The FBI continues to investgate reports of a #jetpack near #LAX on 8/30. Anyone with info about activity on or above the ground at the location depicted here should call the FBI. The FBI takes seriously events that threaten US airspace & investigates alleged violations #SafeSkies pic.twitter.com/dLZcZeRDuc

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) September 4, 2020