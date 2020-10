Paul Rudd, el actor de Ant-Man, reparte galleta a votantes que esperaban bajo la lluvia en Estados Unidos

Los votantes que eperaban emitir su sufragio en el Barclay’s Center de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos se llevaron tremenda sorpresa el jueves 29 de octubre pues el actor Paul Rudd, quien interpreta a Ant-Man en el Universo Marvel, les entregó galletas y agradeció su participación en las votaciones.

Según reportan varios medios de Estados Unidos, Rudd fue visto en ese centro de votación cuando les obsequiaba galletas de arándanos y crema a los votantes.

La gente estaba en fila esperando su turno para emitir su voto anticipado para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que serán el 3 de noviembre. Había lluvia y ellos permanecían allí.

Fue en ese momento que Rudd llegó y les compartió galletas a uienes salían de emitir su sufragio y les agradecía por apoyar la democracia del país.

Brian Rosenworcel, baterista de la banda Guster, le dijo a CNN que estaba en la fila para votar en el Barclay’s Center cuando Rudd comenzó a repartir galletas.

I’m voting in Brooklyn and Paul Rudd is handing out cookies pic.twitter.com/XH4ikButCL

“Quiero agradecerles por venir, votar y hacer su parte”, le dice Rudd a la gente. El actor usaba una gorra de béisbol y su máscarilla.

The weather outside is weather, but that didn't stop Paul Rudd from handing out cookies to early voters at @barclayscenter this morning 🗳🍪#MakeHistoryHere pic.twitter.com/8lVfBcqbjK

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) October 29, 2020