“Pandilla” de ososo pardos “asalta” varias tiendas en Estados Unidos y se dan un festín de golosinas

Inquietantes han sido las imágenes que se han difundido en televisoras y redes sociales de Estados Unidos, pues cámaras de seguridad han captado los momentos en que osos pardos, aparentemente distintos, han irrumpido a tiendas de conveniencia para alimentarse en Kings Beach, un área de California.

CBS Sacramento, publicó que durante las últimas tres semanas los osos han ingresado a distintos negocios para alimentarse

El 30 de ese mes uno de los animales fue grabado cuando estaba acostado en la tienda y se alimentaba con dulces y galletas. El oso estuvo unos 20 minutos en el lugar y luego se fue.

La grabación más impactante es la del 29 de agosto, cuando otro oso entra a una tienda, un empleado le hace frente y trata de frenarlo, pero el animal le gruñe y hace que se retire.

El 12 des ese mismo mes, otro oso irrumpió en una tienda y se observa que una persona que lo observaba le pega una nalgada al animal.

“Fue un poco aterrador, sí, no voy a mentir”, dijo Paul Heigh, el empleado que tuvo el encuentro con el animal. Luchar contra los osos no estaba en la descripción del trabajo“, explicó con ironía.

WATCH: For the second time in just over a week, a Safeway grocery store in Lake Tahoe got an unexpected visitor: a bear. https://t.co/jOkLhiGUlP

(Credit: Rubī Nevarez) pic.twitter.com/MvUnankoLm

— CBS Los Angeles (@CBSLA) August 31, 2020