Pablo Escobar: qué se sabe sobre las máscaras del capo del narcotráfico que se encuentran en posesión de la DEA

En 1991, Pablo Escobar se entregó a la justicia de Colombia y aceptó permanecer detenido en la prisión La Catedral, cárcel que él mismo mandó a hacer y estaba equipada de un sinfín de lujosas comodidades para atender las necesidades del narcotraficante.

Durante su estadía en esta prisión ubicada en Envigado, Pablo Escobar mandó a hacer una máscara con sus facciones, según información de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, actualmente se desconoce el motivo por el que el entonces líder del Cártel de Medellín hizo esta máscara, así como los materiales que fueron utilizados para su creación y el proceso al cual fue sometida.

Visit the #DEA Museum and learn about the history of drug law enforcement! See objects like #PabloEscobar Life/Death Masks. Find out more about them, read/watch lecture Artifacts from the DEA Museum: https://t.co/nmSb8zUhVr @DEAHQ at 45- celebrate with us! #TBT #ThrowbackThursday pic.twitter.com/9sBbC5Qz2f

— DEA HQ (@DEAHQ) November 8, 2018