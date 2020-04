¡Ovacionado! marineros se despiden del capitán removido del portaviones de EE. UU. por pedir ayuda por el coronavirus

El Capitán Brett Cozier fue expulsado del portaviones de Estados Unidos, el USS Theodore Roosevelt, que tiene una tripulación de unas 5 mil personas.

Un video publicado en Twitter muestra a los marineros cantando “Cap-tain Cro-zier” mientras desembarcaba.

“Injustiosamente relevado del comando pero lo hicieron correctamente los marineros”, escribió el usuario que compartió el video en Twitter.

El secretario interino de la Marina, Thomas Modly, dijo que el comandante del barco, el capitán Brett Crozier, quien fue expulsado el jueves, “demostró un juicio extremadamente pobre” en medio de una crisis, según citó la cadena de noticias NBC News.

Wrongfully relieved of command but did right by the sailors. #navy @UncleChaps @katebarstool @ZeroBlog30 @CaptainCons pic.twitter.com/M0aZhHNMXT

— Dylan Castillo (@Sotero269) April 3, 2020