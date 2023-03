Nueve soldados murieron en colisión de dos helicópteros militares en EE. UU. y esto es lo que se sabe

Nueve soldados del Ejército de Estados Unidos murieron en la colisión de dos helicópteros Black Hawk HH-60 durante un vuelo de instrucción la noche del miércoles 29 de marzo en Kentucky, informó este jueves 30 el Ejército de EE. UU.

El subcomandante general de la División 101 Aerotransportada, general de brigada John Lubas, dijo en una conferencia de prensa que cuatro soldados iban en uno de los helicópteros y cinco en el otro durante un vuelo de instrucción con aparatos para visión nocturna.

“Hoy es un día difícil y trágico para Kentucky, para Fort Campbell y para la División 101 Aerotransportada”, señaló en la rueda de prensa el gobernador de ese estado, Andy Beshear.

El incidente ocurrió en el condado Trigg y los helicópteros que pertenecían a Brigada 101 de Combate desde Fort Campbell, unos 110 kilómetros al suroeste de Luisville y cerca del límite de Kentucky y Tennessee.

Un comunicado de la base indicó que “el comando está enfocado ahora en la atención y el cuidado de los soldados y sus familias”, y añadió que “el incidente está bajo investigación”.

Beshear, en un mensaje en las redes sociales, indicó que la policía local y los servicios de emergencia habían concurrido al lugar e instó a los residentes a que “recen por todos los afectados”.

Today is a tragic day for Kentucky, Fort Campbell and for the 101st. The nine soldiers we lost are children of God. They will be mourned and missed by their families and communities. Let us pray for all those affected and let them know they're loved and they are not alone. ^AB

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) March 30, 2023