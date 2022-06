Niña que murió durante la Masacre en Texas y trató de llamar al 911 recibe reconocimiento póstumo por su heroísmo

Amerie Jo Garza, era uno de los 19 niños fallecidos en la masacre que Salvador Ramos, un adolescente de 18 años, también mató a dos maestros en la Escuela Primaria Robb de Uvalde Texas el 24 de mayo.

Amerie Jo Garza fu catalogada como “heroína” debido a que murió mientras pedía ayuda al 911 por la masacre de Texas.

El martes 31 de mayo, la pequeña localidad texana de Uvalde, comenzó a enterrar a los 19 niños asesinados en el tiroteo que conmocionó a Estados Unidos y el cuerpo de Amerie Jo Garza, llegó en un ataúd plateado y fue transportado a la Iglesia Católica del Sagrado Corazón.

Su padre, Ángel Garza, se despidió de Amerie con un profundo mensaje en Facebook que acompañó con una fotografía.

Amerie recibió un reconocimiento póstumo por parte de Girl Scouts.

Se trata de La Cruz de Bronce, uno de los honores más altos que se entrega por salvar o intentar salvar una vida a riesgo de la propia.

Además, la organización envió una carta a la familia de la menor y explicó lo del reconocimiento póstumo.

“El 24 de mayo, Amerie hizo todo lo posible para salvar la vida de sus compañeros y maestras y dio su vida intentando proteger a los que la rodeaban”, escribió la directora ejecutiva de Girl Scouts, Sofia Chang.

“A través de su voluntad para tomar una acción decisiva en medio de una emergencia devastadora, Amerie sirve como un verdadero ejemplo de liderazgo en acción y es merecedora de este honor”, agregó Chang.

Last week, Girl Scouts of the USA posthumously bestowed upon Amerie Jo Garza, 10, of Uvalde, Texas, one of the highest honors in Girl Scouting: the Bronze Cross. The Bronze Cross is awarded for saving or attempting to save life at the risk of the Girl Scout’s own life. 1/3 pic.twitter.com/bFjz0I4awa

— Girl Scouts of Southwest Texas (@girlscoutsswtx) May 31, 2022