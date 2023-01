Nepal: El trágico video grabado en directo de 4 amigos en el accidente de avión

En un video emitido en su página de Facebook y que se ha hecho viral en las redes sociales días después del accidente, Sonu Jaiswal sonríe a cámara, enfoca los tejados de la ciudad nepalí de Pokhara desde la ventanilla del avión e, instantes después, la pantalla queda cubierta de llamas y humo entre un ruido ensordecedor.

Jaiswal, según afirmó este martes 17 de enero su vecino y amigo Ajit Jaiswal al diario Times of India, partió a Nepal el pasado jueves 12 de enero junto con tres amigos para cumplir un voto religioso: había prometido visitar el templo de Pashupatinath en Katmandú, después de que su hijo de ocho meses pasase casi un mes en cuidados intensivos.

“Durante meses, Sonu había planeado el viaje. Era una persona muy religiosa”, afirmó Jaiswal, que también señaló que los cuatro amigos habían planeado inicialmente viajar a la ciudad de Pokhara en vehículo, y decidieron en el último momento ir en avión.

Mientras familiares y vecinos tratan de procesar la tragedia, Zafar Abbas, otro amigo en común de los cuatro, recordó a Times of India sus planes de organizar una fiesta de cumpleaños sorpresa para uno de los fallecidos, Abhishek Kushwaha.

“El lunes teníamos previsto dar una fiesta sorpresa para Abhishek, ya que iba a cumplir 26 años, aunque nunca habíamos imaginado que ya no volvería de Nepal”, lamentó Abbas.

Moments before the tragic plane crash in Nepal today streamed by a passenger on Facebook live…Don’t take the gift of life for granted. pic.twitter.com/Xix1EZjeEm

— Mike Crispi (@MikeCrispiNJ) January 15, 2023