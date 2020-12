Nashville Identifica al sospechoso del ataque explosivo e investiga otro vehículo

La Policía de Nashville (EE. UU.) identificó oficialmente este domingo a un posible sospechoso de la explosión de este viernes en la ciudad, mientras las autoridades investigaban un nuevo vehículo sospechoso en las afueras de esa localidad.

El jefe de Policía de Nashville, John Drake, identificó al principal sospechoso como Anthony Quinn Warner, un hombre blanco de 63 años, aunque no descartó que puedan investigar a más personas.

Las autoridades creen que el posible autor del ataque pudo morir en la explosión de este viernes en el centro de Nashville, y el sábado registraron su vivienda en busca de pruebas que puedan conectar su ADN con el de los restos humanos que se hallaron en el lugar de la explosión, según la cadena CNN.

La explosión dejó tres heridos leves y daños a decenas de edificios cuando una autocaravana con bomba estalló a primera hora del día de Navidad, minutos después de emitir una grabación que instaba a evacuar la zona.

La tensión continuaba este domingo, cuando las autoridades detuvieron en las afueras de Nashville al conductor de otro “vehículo sospechoso”, un camión blanco, y cortaron el tráfico en un tramo de la autopista local para investigar el tema.

Ese camión había emitido “un mensaje de audio similar al que se escuchó antes de la explosión del día de Navidad en Nashville”, según un comunicado de la oficina del alguacil del condado de Rutherford.

The Nashville, Tennessee Christmas morning bombing just keeps getting stranger, it's transpired police were called to reports of shots fired, upon arrival a truck was blaring a 15min warning from speakers that it would explode, before doing just that, surreal. #nashvilleexplosion pic.twitter.com/PVcJIt3FBn

— DK (@Counterpart2DK) December 25, 2020