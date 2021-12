“Nadie se mete con la esposa del viejón”: Emma Coronel se encuentra a salvo ante posibles represalias por parte del Cártel de Sinaloa

El pasado 30 de noviembre, Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa, fue sentenciada a 36 meses de prisión por tres cargos de narcotráfico por un juez en Washington D.C.

De acuerdo con los abogados de la ex reina de belleza, la condena inicial fue reducida debido a que ella solamente era un engranaje en la red criminal liderada por su esposo y fue considerada como una participante menor en los delitos.

No obstante, la sentencia más dura para Emma Coronel no vino por parte de la justicia estadounidense, sino del Cártel de Sinaloa.

Luego de los rumores sobre una posible colaboración entre la esposa de “El Chapo” y la fiscalía de Estados Unidos, los abogados de Emma Coronel y agentes de la DEA aseguraron que su vida corría peligro.

Según Coronel, no hubo ningún tipo de colaboración con la justicia estadounidense. Sin embargo, la posible filtración de los secretos del Cártel de Sinaloa puso en alerta a “Los Chapitos” y a Ismael “El Mayo” Zambada, ya que con la presunta revelación de información la ex reina de belleza no podría regresar a México y estaría en peligro.

Pese a estar encarcelado desde 2017 en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, Joaquín “El Chapo” Guzmán sigue siendo un hombre temido y respetado en Sinaloa.

De acuerdo con Miguel Ángel Vega, periodista mexicano, el Cártel de Sinaloa, organización criminal fundada por Guzmán, continúa respetando los códigos que establecen que no se puede tocar ni dañar a la familia de los miembros de este grupo de narcotraficantes, situación que desmentiría las amenazas en contra de Coronel.

Vega, quien recientemente entrevistó a varios miembros del Cártel de Sinaloa, aseguró que “nadie se mete con la esposa del viejón”, refiriéndose a “El Chapo” Guzmán y desmintiendo la información de posibles represalias contra Emma Coronel.

La ex reina de belleza y esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán cumplirá una condena de 36 meses en una prisión de Estados Unidos luego de declararse culpable por tres delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

Emma Coronel, de 31 años, escuchó el pasado martes 30 de noviembre los cargos imputados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos luego de colaborar con su esposo en el tráfico de drogas y lavado de dinero dentro de operaciones relacionadas a la organización criminal que dirigía.

Previo a su sentencia, Coronel tuvo el derecho de dirigirse ante el juez y aprovechó para pedir clemencia con el fin de poder regresar con sus gemelas Emalí y María Joaquina.

Las autoridades estadounidenses buscaban una sentencia mínima de 48 meses de prisión para la esposa de “El Chapo”. No obstante, el juez encargado del caso dictaminó una sentencia más reducida debido a su poca participación en estos delitos.

Asimismo, los nueve meses que Emma Coronel lleva detenida en Estados Unidos serán tomados en cuenta como parte de su sentencia, razón por la cual la ex reina de belleza podría quedar en libertad en enero de 2024.

Previo a conocer su sentencia, se especuló que Emma Coronel habría llegado a un acuerdo con la fiscalía para reducir su condena y colaborar brindando información sobre el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Jeffrey Lichtman y Mariel Colon, abogados de la esposa de Joaquín Guzmán, negaron dichos señalamientos al afirmar que su clienta no sabía nada sobre el funcionamiento del Cártel de Sinaloa.

Por el momento, la atención de la justicia estadounidense se enfoca hacia “Los Chapitos” e Ismael “El Mayo” Zambada, quienes se encuentran al frente de esta organización criminal desde el arresto de “El Chapo”.