Mujer fue enterrada viva por su esposo y se salvó tras pedir ayuda con su reloj inteligente

La historia de una mujer que fue apuñalada por su esposo causó terror en Washington, EE. UU. el pasado 16 de octubre.

Se trata de Young Sook An, de 42 años, quien discutió con su esposo Chae Kyong An, de 53, por temas de divorcio y según Daily Mail, la mujer dijo que en varias ocasiones su pareja le afirmó que no quería pasar por ese proceso e indicó que el hombre “prefería matarla que proporcionarle la liquidación de bienes”.

De acuerdo con el reporte oficial de la policía local, la pareja había discutido en su residencia en Washington ese 16 de octubre. Además, se reveló que Chae Kyong An golpeó y ató con cinta adhesiva a Young Sook An, luego la subió a su vehículo y se dirigió a un bosque cercano.

Según medios internacionales, el hombre llegó al bosque y apuñaló en varias ocasiones a su esposa y al creer que habría muerto la enterró en el lugar.

Sin embargo, Young Sook An reaccionó y logró llamar con su reloj inteligente al 911 y envió un mensaje de auxilio a su hija.

“¡Por favor llame al 911 si lo ve y NO se acerque!”, publicó en redes sociales la policía local junto con imágenes de la pareja.

🚨Please call 911 if you see them and DO NOT approach!🚨 #PleaseShare #MissingEndangered #PleaseHelp pic.twitter.com/HHGWIdCGZC

