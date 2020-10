Muere a los 11 años la ‘gata que grita’, reina de los memes en las redes

La tendencia de memes que han adquirido los gatos ha sido épica en los últimos años, que sin lugar a dudas han marcado buenos momentos de humor.

Inkky, una gatita de 11 años, famosa por su meme “la gata que grita”, dejó de existir el domingo 27 de septiembre en su casa de Portland (Oregón, Estados Unidos), tras batallar contra el cáncer, el cual se extendió por todo su cuerpo, provocándole complicaciones.

“Inkky falleció hoy alrededor de las 3:00 pm. Fue sacrificada humanamente después de que el cáncer en su pecho comenzara a interferir demasiado con sus funciones corporales”, manifestó Kiana McMillian, dueña de Inkky en su cuenta de Twitter.

thank you for everything. im going to miss her so much pic.twitter.com/8uWsZu6MEM

El gran amor que se le puede tener a una mascota queda reflejado en su afirmación. “Siempre ha sido una diva y una princesa, tenía un exterior reservado y mimado, pero por dentro era la gata más dulce, gentil y cariñosa para quienes mejor la conocían. Luchó tan duro hasta el final, fue tan, tan valiente y tan fuerte, estoy tan orgullosa de ella”.

La primera vez que se visualizaron las imágenes de Inkky fue en Tumblr, en 2015, una versión sin Photoshop. Dos años después, la gata ya era mundialmente conocida como Screaming Cat, junto con el meme en el que aparece con el gato que llora (Crying Cat).

McMillian, contó a Know your Meme, un sitio web dedicado a la recopilación, documentación e investigación de memes y fenómenos de internet que se sorprendió mucho al enterarse que su mascota era tan popular.

“Creo que Inkky querría que todos supieran que ella es más bonita, más inteligente y más valiente que su hermano pequeño, tonto y apestoso, Pepper. Yo, por otro lado, me gustaría agradecer a todos por el apoyo. Inkky es tan especial para mí, y es muy dulce saber que ella también es especial para tantas otras personas “, añadió McMillian a lo qué pensaría que Inkky le diría a todos sus fans y cómo le gustaría que la recordaran.

Además, muchos internautas se manifestaron enviándole mensajes de ánimo ante la muerte de su gatita, y a la vez agradeciéndole por haber dejado un legado en los momentos más oportunos en el historial de los memes.

I'm so sorry for your loss. I just lost my boy today. Maybe they got to meet each other at the rainbow bridge pic.twitter.com/mph9OGMRCA

— Folf Spice (@Chibiblueberry) September 27, 2020