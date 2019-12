Graban cuando motociclista agrede a mujer policía en Argentina y esta se defiende

Vocescriticas.com informó que la agente le dijo a motociclista: ¿Quién se siente usted para pegarme a mí?

Luego la policía le propinó varios puñetazos en el rostro. El suceso se registró en San Nicolás, Argentina, y todo fue grabado por vecinos.

Posteriormente la grabación se virilizó en las redes sociales.

Todo comenzó cuando chocaron un automóvil y una motocicleta, al ver lo sucedido, la agente identificada como Jenifer del Rosario Correa y su compañero se acercaron para auxiliar a ambos conductores.

Ambos agentes dialogaban con los involucrados en el percance, momento en el que conductor de la motocicleta, Daniel Álvarez, agredió a la uniformada.

Álvarez la agredió en el rostro, pero no se esperaba la reacción de la policía.

El agresor fue detenido, pero horas después fue liberado por orden de un fiscal; sin embargo, enfrentará cargos por lesiones culposas y resistencia a la autoridad.

No es un hombre rebelándose a la autoridad, es un hombre pegándole a una mujer. Repudio este acto cobarde y violento donde se ve que la violencia machista no tiene límites. Mi solidaridad con Jenifer, oficial de San Nicolás que sufrió este ataque, con quien me reuniré el lunes. pic.twitter.com/FLaTMO6haG

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) December 1, 2019