¿Monos infectados con covid-19 logran inmunidad al virus? Estudios revelan prometedor hallazgo

“Nuestros hallazgos aumentan el optimismo de que será posible desarrollar vacunas contra la covid-19“, dijo en un comunicado Dan H. Barouch, el investigador que realizó ambos estudios en el Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) de Boston.

“Serán necesarias nuevas investigaciones para responder preguntas importantes sobre la duración de la protección“, así como las especificidades de las vacunas contra el SARS-CoV-2 desarrolladas para los humanos, sostuvo, cuando la pandemia ya ha dejado más 325 mil muertos en todo el mundo desde su aparición en diciembre en China.

Two new studies in macaques offer hope that humans could develop protective immunity against #SARSCOV2, either as the result of a natural infection or by way of a vaccine. @BIDMChealth

Read the research:

👉https://t.co/wunrmsanQC

👉https://t.co/iOxmwfp09S pic.twitter.com/hFdZRyYix4

— Science Magazine (@ScienceMagazine) May 20, 2020