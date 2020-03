México: AMLO explica por qué saludó a madre del “Chapo” Guzmán

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió este lunes (30.03.2020) a un video divulgado por distintos medios de ese país, donde se lo ve saludando a María Consuelo Loera, la madre del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, durante una visita a Sinaloa, hasta donde el mandatario llegó el domingo para supervisar la construcción de una carretera.

“Es una señora de 92 años y ya dije, la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo”, dijo el mandatario durante su habitual conferencia matinal en el Palacio Nacional. López Obrador señaló que si bien pudo haber esquivado el encuentro con la mujer para evitar la crítica de “los conservadores”, no lo hizo por respeto.

“Me dijeron que estaba allí, quería saludarme, me bajé de la camioneta y la saludé”, reveló AMLO, quien recordó que en su calidad de presidente tiene que saludar a mucha gente. “Si doy la mano a delincuentes de cuello blanco, ¡cómo no se la voy a dar a una señora!”, expresó.

Una carta y un trámite

Y cuestionado por el hecho de saludar con la mano a una anciana en plena contingencia sanitaria de COVID-19, el presidente mexicano respondió: “¿Cómo le voy a dejar la mano tendida? Se me hace mal eso”. En el video, también muy replicado en redes sociales, se ve al jefe de Estado diciendo “te saludo, no te bajes, no te bajes. Ya recibí tu carta, sí, sí, ya recibí tu carta”. Loera solo le responde “ándele, pues”.

López Obrador explicó que la carta es una que la madre del “Chapo” envió hace tiempo al mandatario pidiendo que interceda para poder viajar a Estados Unidos a ver a su hijo, condenado en ese país a cadena perpetua por narcotráfico. “No lo ha visto en cinco años y no quiere morir sin verlo y me pide que ayude en las gestiones para que el Gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo. Voy a hacer el trámite”, relató el mandatario.