“Medium alienígena” Mafe Walker habla con turistas mexicanos y les dio este mensaje

La influencer colombiana Mafe Walker fue captada de visita por las ruinas de Teotihuacán, México, donde turistas aprovecharon para saludarla y pedirle una sesión con los alienígenas.

Walker se hizo famosa hace unas semanas cuando reveló que hablaba el idioma de los alienígenas y que era el contacto entre ellos y la tierra.

Los turistas revelaron un primer video en el que van en el autobús acompañados por la autodenominada “medium alienígena” y la graban sin que ella se dé cuenta.

“Hoy me tocó viajar con mi amiga extraterrestre”, describe uno de ellos en Tik Tok al contar que ella no se dio cuenta que la grabaron por ir “pegada a su celular”. “Lo que no sabes es que les está mandando las coordenadas de la combi (el autobús) a los aliens”, comenta un usuario, de acuerdo con una publicación de Infobae.

En otro de los videos, un turista le pide que se conecte con la otra dimensión y que les dé una demostración. Ella accede, no sin antes darles un mensaje de reflexión de que no estamos solos y que su cuerpo tan solo es un portal, una puerta de comunicación con otras dimensiones de las que emanan frecuencias.

Tras el mensaje, comienza con la sesión y da su ya conocido discurso alienígena y luego les agradece a los turistas.

“Ya parece una grabadora… los extraterrestres siempre le dicen lo mismo”, escribe un internauta, citado por Infobae. “Eso pasa por salir sin desayunar”, comenta otro.

Infobae consigna que, al parecer, ya la influencer está cobrando por sesiones privadas en la que promete tener una conversación con seres de otros planetas.

Eso sí, ella explica que la activación de códigos galácticos y la conexión de energía tienen un costo y depende de cuánto dure la conversación:

Pero, más o menos, hay que pagar unos módicos US$75 por sesión.