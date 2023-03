“Me he portado bien, señorita”: Las revelaciones de Joaquín el “Chapo” Guzmán a una criminóloga

La criminóloga Mónica Ramírez reveló una breve conversación que sostuvo con el otrora jefe del cartel del Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán.

De acuerdo con Ramírez, la charla versó sobre su último escape de la prisión de alta seguridad en México, a través de un túnel.

La criminóloga reveló que, de acuerdo con las declaraciones de Guzmán, ahora preso en EE. UU., una de sus mayores hazañas fue su escape de esa prisión de El Altiplano, hace casi ocho años, según una publicación del medio Infobae.

Guzmán, uno de los narcotraficantes en su momento más buscados por EE. UU., se escapó de la prisión federal considerada la más segura de México a través de un túnel de 1.5 kilómetros de distancia.

“Cuál consideras que ha sido tu mayor fuga”, le pregunta la criminalista, a lo que Guzmán responde: “Ah, no, pues esta última, estuve muy estresado todo el tiempo. Pero siempre me porté bien, me he portado bien señorita”, le contesta, según el medio Infobae.

“¿Te parece que fugarte dos veces es portarte bien?”, le recrimina Ramírez. “No, pero yo no quería que me extraditaran señorita”, le responde.

“Joaquín, fugarte es un delito sumamente delicado. ¿Qué pensabas mientras ibas en esa moto dentro del túnel?”, le vuelve a preguntar la criminóloga, citada por ese medio.

“Desde luego, ¡que no me atraparan!”, le responde.

El Chapo se encuentra actualmente en una prisión EE. UU. purgando delitos relacionados con el narcotráfico.