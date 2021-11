Más de 50 reos mueren en violentos enfrentamientos registrados en prisión de Ecuador

Al menos 51 privados de libertad fallecieron en las últimas horas en nuevos enfrentamientos registrados en el pabellón 2 de la antigua Penitenciaría del Litoral, Guayaquil, Ecuador, según informó este sábado un medio local, basado en un informe preliminar de la Policía.

El informe, confirma que hasta la mañana del sábado 13 de noviembre se han encontrado a 51 personas fallecidas, consecuencia de los enfrentamientos registrados, sobre todo, en el pabellón 2 de la antigua Penitenciaría del Litoral.

JUST IN 🚨 Dozens dead in prison riots in Ecuador pic.twitter.com/vqlcGeKG1p

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 13, 2021