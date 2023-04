Más de 14 mil personas fueron capturadas en operativos en 15 países, incluido Guatemala, por tráfico de armas

rtes la organización de cooperación policial internacional.

La operación bautizada “Trigger IX” tuvo lugar entre el 12 de marzo y el 2 de abril, gracias a la cooperación entre 15 países, y permitió además la incautación de 300.000 cartuchos y 203 toneladas de cocaína, precisa en un comunicado la organización con sede en Lyon (este de Francia).

“El hecho de que una operación dirigida contra las armas de fuego ilícitas haya dado lugar a decomisos de drogas tan masivos es una prueba más (…)de que estos delitos están interrelacionados”, declaró el secretario general de Interpol, Jürgen Stock.

El valor de la droga incautada, que además de la cocaína incluye otros productos estupefacientes, se eleva a 5.700 millones de dólares. Las autoridades incautaron también 372 toneladas de precursores de drogas.

La operación condujo a la “desarticulación” de 20 grupos delictivos organizados, incluida la detención de miembros del brasileño Primeiro Comando da Capital, de la pandilla Mara Salvatrucha y del Cártel de los Balcanes, “todos implicados en el tráfico de armas de fuego”, según la organización.

Según las cifras globales del comunicado, se detuvo a 14.260 personas, se incautaron 8.263 armas y 305.000 cartuchos. Uruguay decomisó 100.000 piezas de munición, que traficaban “dos ciudadanos europeos”, en la mayor incautación de este tipo en el país.

Las autoridades de Brasil y Paraguay también cerraron varios puntos de venta de armas de fuego por operaciones irregulares y sin licencia.

Whether used as currency or to protect key trafficking routes, illicit firearms are at the heart of organized crime.

La cooperación policial permitió descubrir otros delitos como corrupción, fraude, tráfico de seres humanos, crímenes medioambientales y actividades terroristas, detalla Interpol.

Once personas fueron liberadas en Paraguay de un tráfico de seres humanos y Colombia, en cooperación con Venezuela, detuvo a una persona venezolana que Interpol buscaba por terrorismo y tráfico de armas.

Los países participantes en Trigger IX fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

The arrests and seizures just announced in Operation Trigger IX are record-breaking.

They show the scale of the threat posed by transnational organized crime networks and demonstrate INTERPOL's unique value supporting efforts in the field.

— Jürgen Stock (@INTERPOL_SG) April 18, 2023

— Jürgen Stock (@INTERPOL_SG) April 18, 2023