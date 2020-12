Madre sobrevive al coma por coronavirus luego de haber dado a luz a su bebe prematura

Eva Ahmed, de 28 años, desarrolló síntomas de coronavirus cuando tenía 28 semanas de embarazo. Se le dificultaba respirar y no respondía al tratamiento, por lo que los médicos le practicaron una cesárea de emergencia.

Sin embargo, al finalizar la operación, los pulmones de Eva fallaron y tuvo que entrar en un coma inducido. Hasta ese momento Eva no conocía a su bebé, Aiyla, quien por el tiempo de gestación que tenía apenas pesó dos libras y fue trasladada de urgencia a cuidados intensivos, según BirimghamLive .

Eva permaneció en ese estado durante cinco días. “Mis pulmones comenzaron a ceder y me pusieron en coma inducido, ventilado, sin saber si saldría caminando de ese hospital o saldría en una bolsa negra para cadáveres”, dijo.

“Llegó al punto en que se volvió muy sensible porque no respondía. No puedo recordar mucho, solo recuerdo alucinaciones, pensar que los médicos eran malvados y tratar de matarme. De hecho, me salvaron la vida y me ayudaron. yo tanto.

Al quinto día, Eva comenzó a respirar por sí misma y fue trasladada a una habitación aislada en la sala de partos y le hicieron una prueba de Covid que mostró que ya no era contagiosa.

Fue hasta el 26 de noviembre, cuando la bebé tenía 10 días, que Eva y su esposo Imtiaz pudieron ver a la pequeña.

“Fue como una especie de milagro, fue muy emotivo, no podía creerlo que ella estuviera aquí y todo lo que yo había pasado. Había regresado de la muerte. Estaba tan feliz”. Fácilmente podría haber ido de otra manera “, dijo Eva.

Ese mismo día, Eva pudo regresar a casa. Se sorprendió cuando el personal médico se alineó en el pasillo y la aplaudió mientras se abría paso con Imtiaz.

“Al final del pasillo, toqué un timbre para decir que había sobrevivido”.

Es probable que Aiyla deba permanecer en el hospital hasta que llegue a su fecha prevista de parto, que fue el 4 de febrero de 2021. Ahora pesa alrededor de 1 kg y está bien.