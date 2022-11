Lotería Powerball: premio acumulado del concurso rompe un récord Guinness

La suma del premio mayor de la lotería Powerball aumentó a US$1.900 millones luego de que ningún boleto acertó todos los números ganadores, los cuales fueron 28, 45, 53, 56 y 69, con la bola de Powerball en 20.

De igual manera, el sorteo del sábado hizo que el pozo acumulado del Powerball, el cual implicaría un premio en efectivo de aproximadamente US$782 millones, rompiera el “récord mundial del mayor bote de la Lotería Nacional en el Guinness World Records”, de acuerdo a la Lotería de California.

Antes de la acumulación del pozo actual, el récord del mayor premio de una lotería nacional también lo tenía Powerball, cuando en enero de 2016 acumuló la suma de US$1.586 millones.

Otro récord que se podría romper durante el próximo sorteo de la lotería Powerball es el de “más sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor”, ya que se han realizado 40 sorteos desde la última vez que se acertaron los números ganadores.

