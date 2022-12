Los motivos por los que el CJNG y el Cártel de Sinaloa tienen fuerte presencia en Atlanta, EE.UU.

Actualmente, el CJNG y el Cártel de Sinaloa se encuentran operando en la zona metropolitana de Atlanta, Georgia, ciudad ubicada al sur de Estados Unidos.

De acuerdo con Robert Murphy, agente especial de la DEA, dicha ciudad es utilizada por ambos cárteles de droga para el almacenamiento y fabricación de metanfetamina.

“El área de Atlanta es el centro de comando y control de las operaciones de los cárteles mexicanos… Esta es un área crucial”, reveló Murphy, haciendo referencia a estas organizaciones criminales.

Major U.S. cities — including Los Angeles, Chicago, Houston, Atlanta and New York — are all affected by the CJNG’s drugs, DEA officials said. – @NBCLatino https://t.co/7jgUeiZ4FL

— NBC News (@NBCNews) March 2, 2021