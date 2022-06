Los fuertes videos y entrevistas que reveló el comité que investiga el asalto al Capitolio y que pondría a Trump en el centro de la “conspiración”

El expresidente Donald Trump (2017-2021) estaba en el “centro” de la “conspiración” del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, dijo este jueves el presidente del comité legislativo que investiga ese ataque, el demócrata Bennie Thompson.

En la primera audiencia pública del comité, Thompson describió el ataque como un “intento de golpe de Estado” para hacer que el expresidente permaneciera en el poder.

“El pueblo estadounidense merece respuestas. Así que me presento ante ustedes esta noche no como demócrata, sino como un estadounidense que juró defender la Constitución”, dijo Thompson, afroamericano y representante de Misisipí, en la apertura de los argumentos iniciales.

Thompson, además, recalcó que hoy y en las próximas semanas el comité hará un recorrido por lo que pasó ese día “paso a paso”.

La siguiente en intervenir fue Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney (2001-2009) y quien se mostró agradecida cuando Thompson la elogió por ser una “patriota” y “amiga”.

Cheney afirmó que Trump supervisó un “sofisticado plan de siete partes” para abolir el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió frente al demócrata y actual presidente, Joe Biden, con el argumento falso de que se había producido fraude, algo desestimado por los tribunales.

Habrá siete audiencias, una por cada de las partes de ese plan, detalló Cheney.

“El expresidente Trump fue el que citó a la muchedumbre, el que la congregó y quien encendió la llamada de este ataque”, aseveró Cheney, quien fue expulsada del liderazgo de su partido por enfrentarse al expresidente.

En una pantalla colocada encima de los legisladores, los líderes del comité mostraron extractos de una entrevista con el comité del que fuera fiscal general de EE.UU. en el momento del asalto, William Barr, quien apareció describiendo las mentiras de Trump sobre fraude como “pura m…”.

También mostraron un fragmento de una entrevista del comité con una de las hijas del exmandatario, Ivanka Trump, y de una comparecencia del exvicepresidente Mike Pence, quien defiende la legitimidad de las elecciones.

Trump supuestamente presionó a Pence para abolir los resultados de las elecciones. El entonces vicepresidente presidía la sesión parlamentaria del 6 de enero destinada a certificar la victoria electoral de Biden y que interrumpieron los asaltantes.

La audiencia se está celebrando en horario de máxima audiencia y está siendo retransmitirá en directo en todas las cadenas de EE.UU. con la excepción de la conservadora Fox.

En el asalto al Capitolio, cinco personas murieron y cerca de 140 agentes fueron agredidos.

The final 20 seconds of the 1/6 Committee's stunning video of violent insurrectionists at the Capitol:

"These were great people … The love in the air, I've never seen anything like it." — Donald Trump pic.twitter.com/SxZ1crKby4

— The Recount (@therecount) June 10, 2022