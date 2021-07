Localizan a más de 90 niños guatemaltecos indocumentados sin compañía en el sur de Arizona

De acuerdo con el medio digital mexicano Expreso, se trata de un nutrido grupo en el que se contaban menores de edad, alrededor de 90 de origen guatemalteco que viajaban sin compañía.

La publicación en el sitio web señala que los indocumentados se entregaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza este viernes 9 de julio cerca de Sasabe, Arizona, una zona desértica y con temperaturas intensas.

Agentes federales también capturaron cerca de Nogales, Arizona, a otro migrante guatemalteco que ingresó a Estados Unidos ilegalmente. Este era buscado por autoridades del estado de Illinois, y fue remitido a las autoridades del Condado de Santa Cruz, para ser enviado de vuelta a Guatemala.

En otro caso, el medio mexicano reporta la detención de otros cinco migrantes indocumentados que viajaban ocultos en la cajuela de un vehículo sedán. Se capturó, además, al conductor del automotor, un ciudadano estadounidense, tal como lo relató el jefe interino de la Patrulla Fronteriza en el Sector Tucson, John R. Modlin.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) por su parte indicó que los consulados de Guatemala en McAllen, Texas y en Phoenix, Arizona le “están dando seguimiento al caso de estos niños, niñas y adolescentes no acompañados que fueron abandonados en el desierto” y encontrados por la Patrulla Fronteriza en Sasabe Arizona, “están siendo entrevistados para ser enviados a albergues y así continuar con el proceso de reunificación familiar correspondiente” señaló el Minex por medio del departamento de Comunicación.

En junio de 2019, en Sasabe, Arizona, donde recién ocurrió la detención de los 90 menores guatemaltecos, tuvo lugar otro arresto masivo. En esa ocasión eran134 migrantes centroamericanos los capturados por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP en inglés), cuando ingresaban de manera ilegal a Estados Unidos.

Lo sucedido fue captado por cámaras que captan decenas de silueta cruzando el muro fronterizo.

Video of a large group of 134 Central Americans walking around the end of the border wall in Sasabe on Tuesday. The group immediately surrendered to @CBP #USBP agents. Eight people in the group were hospitalized. For HD video: https://t.co/SMOPKTNt3g pic.twitter.com/BpasR5NHIx

— CBP Arizona (@CBPArizona) June 5, 2019