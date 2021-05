“Llamado a la Acción”: Kamala Harris logra compromiso de empresarios para invertir en Guatemala, Honduras y El Salvador

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció este jueves el compromiso de una docena de empresas y organizaciones para invertir en Centroamérica con el objetivo de potenciar su economía y frenar la migración.

“Abordar las causas fundamentales de la migración en el Triángulo Norte requiere un crecimiento económico sostenido e inversión. El sector privado tiene un papel importante que desempeñar. Hoy me reuní con líderes de empresas y organizaciones que anunciaron compromisos para invertir en la región”, escribió Harris en su cuenta de Twitter.

El plan, llamado por la vicemandataria “Call to Action” (Llamado a la acción), se compone de seis áreas de desarrollo que buscan hacer crecer a los emprendedores de pequeñas empresas de la región, dentro de la economía digital y la tecnología financiera.

La idea parte de los planes del presidente de EE. UU., Joe Biden, de “atacar la migración desde sus raíces”.

De acuerdo con VoA noticias, “Harris aseguró este jueves que esta acción incluye todo desde la ‘inclusión digital hasta la fuerza laboral’, pues la empresa privada tiene un papel clave para impulsar el desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica”.

Entre las grandes compañías de capital estadounidense e instituciones que participaron en el encuentro se encuentran Acción, Bancolombia, Chobani, Davivienda, Duolingo, Harvard TH Chan School of Public Health, Mastercard, Microsoft, Nespresso, Pro Mujer, The Tent Partnership for Refugees y el Foro Económico Mundial.

De acuerdo con algunos avances dados por la Vicepresidencia, Microsoft trabajará para expandir el acceso a la banda ancha a unos tres millones el año próximo.

En el caso de MasterCard, buscará apoyar a pequeñas empresas por medio de la economía digital y cuyos beneficiados iniciales serán unos cinco millones de personas en la región centroamericana.

En tanto, Nespresso empezará a comprar parte de su café en El Salvador y también invertirá en Guatemala y Honduras.

La agenda que lidera la vicepresidenta quiere generar cambios a corto, mediano y largo plazo, fijando la atención en el combate de la inseguridad alimentaria, entrenamiento laboral para el sector formal, así como trabajar en el impacto que ha causado la pandemia del coronavirus en la región.

Pero, además, de acuerdo con VoA Noticias, parte de las empresas se enfocarán en “apoyar la transparencia y estabilidad de los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador”.

En tanto, la Casa Blanca detalló que las áreas de enfoque del plan son:

Agenda de Reforma (respaldo a la transparencia y estabilidad para propiciar negocios

Inclusión digital y financiera

Seguridad alimentaria y agricultura climática

Adaptación climática y energías limpias

Educación y desarrollo de la fuerza laboral

Acceso a la salud pública.

“Es un gran honor poder ser parte del ‘Llamado a la Acción’ para crear oportunidades para empresarios y trabajadores en el Triángulo Norte”, publicó en su cuenta de Twitter, Hamdi Ulukaya, representante de Chobani, industria de alimentos.

“Hemos respondido de todo corazón al llamado a la acción de la vicepresidenta Kamala Harris y la Casa Blanca para aprovechar nuestra presencia y compromiso con esta región uniéndonos a 12 empresas y organizaciones globales para promover oportunidades económicas”, comunicó, en tanto, Microsoft.

Educación

Luis von Ahn, guatemalteco, CEO y cofundador de la aplicación Duolingo, dijo que serán tres las áreas claves en las que se trabajará en la región: “la enseñanza del idioma inglés, la alfabetización en español en la infancia temprana y la evaluación del inglés”.

“Me enorgullece unirme al llamado Call to Action de la vicepresidenta Kamala Harris para que las compañías estadounidenses se comprometan a apoyar a las personas en Guatemala, Honduras y El Salvador”, dijo el empresario, que creció en la ciudad de Guatemala y emigró a EE. UU., donde obtuvo la ciudadanía.

La reunión de Harris se da a pocos días de una gira que llevará a cabo en México y Guatemala.