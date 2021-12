“Le ruego que no permita que crezcan también sin su mamá”: Las conmovedoras palabras de Emma Coronel antes de su sentencia

Igualmente, de acuerdo a lo mencionado por Rudolph Contreras, juez del Distrito de Columbia, Emma Coronel tendrá que cubrir una multa de US$1.5 millones.

El juez a cargo del caso también dedicó unas palabras a la ex reina de belleza luego de dar a conocer su sentencia.

“Espero que críen a sus gemelas en un ambiente diferente al que han experimentado”, dijo Contreras.

Estas palabras fueron en referencia a las hijas gemelas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán, quienes nacieron en 2011.

Durante la audiencia para conocer su sentencia, la esposa del ex líder del Cártel de Sinaloa se dirigió al juez y habló sobre sus dos hijas, quienes fueron clave para que Emma Coronel no cooperara con el gobierno de Estado Unidos.

“Sé que para usted puede resultar difícil ignorar que soy la esposa de Guzmán y tal vez se sienta en la obligación de ser más duro, pero le ruego que no lo haga. (…) Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia al estar ante esta situación”, dijo Emma Coronel.

Asimismo, comentó la situación que viven sus dos hijas al saber que su padre se encuentra cumpliendo cadena perpetua en una prisión estadounidense.

“Ellas ya estaban creciendo sin uno de sus papás. Por eso le ruego que no permita que crezcan también sin su mamá”, relató.

Luego de conocerse la sentencia de Emma Coronel, la tutela de sus dos hijas cambiará de manos hasta que ella salga en libertad supervisada.

No obstante, los abogados de la esposa de Joaquín Guzmán solicitaron a las autoridades que su clienta cumpla su condena en una cárcel cercana a Los Ángeles, lugar donde viven sus hijas gemelas.

Emma Coronel recibió una sentencia baja por sus delitos, a pesar de negarse a colaborar con la justicia estadounidense por temor a posibles represalias por parte del Cártel de Sinaloa.

Para la reducción de su sentencia, la defensa de la ex reina de belleza apeló a un recurso legal conocido como “válvula de escape”, método utilizado para personas declaradas culpables de narcotráfico que no tienen antecedentes criminales.

De acuerdo a información de sus abogados, la razón por la cual Emma Coronel no cooperó con las autoridades estadounidenses fue debido a la seguridad de sus hijas, ya que una confesión podría traer represalias en su contra.

Actualmente, Joaquín “El Chapo” Guzmán se encuentra preso en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.

El capo del narcotráfico fue sentenciado en 2019 a cadena perpetua y 30 años de prisión por 10 delitos relacionados al narcotráfico.