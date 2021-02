“Las normativas son una bazofia”: llueven críticas sobre tienda de Florida que no exige mascarillas en plena pandemia

Un supermercado de Florida, EE. UU., está causando polémica porque no les exige a sus clientes el uso de la mascarilla.

El video publicado por un periodista de la cadena NBC se hizo viral de inmediato, ya que muestra a los compradores sin el tapabocas en pleno auge de la pandemia en esa localidad.

De acuerdo con el sitio de El Comercio, de Perú, el reportero solo iba por un sandwich, pero “salió con una primicia” que ha sido reproducida más de tres millones de veces.

En el local, Oakes Farms Seed to Table Market, en Naples, tampoco se respetaba el distanciamiento, en momentos en que ese estado registra unos 10 mil contagios por día de covid-19.

Según la publicación, Alfed Oakes, propietario del comercio, dijo que las normativas para evitar el coronavirus “son una bazofia”.

“El virus no ha matado a 400 mil personas en este país, como dicen. ¿Por qué no paralizamos el mundo por los paros cardíacos?”, respondió durante una entrevista con el programa Today.

En forma sarcástica, el dueño de la tienda sugirió que se confinara a las ciudades por los paros cardíacos.

Estados Unidos alcanzó este viernes 26 millones 796 mil 13 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 459 mil 030 fallecidos por la enfermedad de la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

As #Flordia fights community spread of COVID on a massive scale, this is a 15-second snapshot of a supermarket in Naples. Many employees and customers- even older ones- with no masks on inside. Store sign outside cites “medical exemptions,” we can’t ask questions. @NBCNews pic.twitter.com/rNUSOPLjeB

— Sam Brock (@SamBrockNBC) February 3, 2021