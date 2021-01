Las manoplas de Bernie Sanders y su historia, se convierten en el mejor meme de la investidura de Biden

El veterano senador por Vermont y excandidato presidencial demócrata, Bernie Sanders, o más bien sus enormes manoplas, robaron el miércoles 20 de enero el protagonismo en Twitter a la investidura de Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos.

Una foto de Sanders de 79 años sentado en una silla, como invitado frente al Capitolio, y acurrucado por el frío -el miércoles 20 nevó por unos minutos en Washington DC- ha dado la vuelta en las redes sociales por sus grandes manoplas de lana.

Una reportera del medio Buzzfeed explicaba en un hilo de tuits que esas prendas que han desatado el furor de los internautas fueron un regalo hace dos años de la profesora Jen Ellis, de Essex Junction (Vermont), al senador, que las ha llevado en algunas ocasiones en el pasado.

Según esta periodista, las manoplas, de tonos marrones y ocres, están hechas con lana reciclada.

Los memes

Los cibernautas que siempre están atentos a cualquier acontecimiento, volvieron viral la fotografía de Sanders y saturaron las redes sociales con varios memes en los que el senador de 79 fue el protagonista.

I've seen enough. This is the winner. pic.twitter.com/DuDeUGnGz4 — Fred (@WaywardWinifred) January 20, 2021

Bernie Sanders tonight pic.twitter.com/QZgBngSP1B — Mike Denison (@mikd33) January 21, 2021

Bernie Sanders = King of Pride Rock pic.twitter.com/WjsRbnZFaA — Heem’s Memes (@heems_memes) January 21, 2021

actual photos of bernie sanders and tom hanks tonight at the inauguration night celebration pic.twitter.com/J1QtMWkCWX — Tori 🙂 (@dottie_tori) January 21, 2021