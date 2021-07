Las impresionantes imágenes del derrumbe de un hotel en China y que dejó un muerto y 10 desaparecidos

Un hotel se derrumbó este lunes en la ciudad turística de Suzhou, en el este de China, dejando un saldo de al menos un muerto y diez desaparecidos, indicaron las autoridades.

“Las operaciones de rescate continúan y está en curso una investigación para determinar las causas del drama”, que tuvo lugar a las 15.33 horas (07.33 GMT), dijo el ayuntamiento en la red social Weibo.

Siete sobrevivientes fueron rescatados de los escombros del hotel Siji Kaiyuan, pero tres se encuentran en un estado preocupante, indicó la misma fuente.

El hotel fue inaugurado en 2018 y contaba con 54 habitaciones, un salón para banquetes y salas de conferencias, según la descripción que aparece en el sitio web de viajes Ctrip.

Las imágenes publicadas por el canal oficial CCTV mostraban a decenas de socorristas con cascos trabajando en el lugar de la catástrofe junto a una montaña de escombros.

Otras fotos muestran restos de vidrio esparcidos por el suelo y tuberías que sobresalen de lo que parecen ser partes del edificio aún en pie.

Suzhou tiene un rico patrimonio histórico y arquitectónico que atrae a muchos turistas. La ciudad, de unos 12 millones de habitantes, está situada a unos 80 km al oeste de Shangái.

One person is dead, seven are injured & 12 missing after a hotel in Suzhou, a city in eastern China's Jiangsu province, collapsed on Monday afternoon.#China

pic.twitter.com/pl5FwyQ1WY

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 12, 2021