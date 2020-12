Las impactantes imágenes que deja el volcán Etna en Sicilia

Catalogado como el volcán más activo de Europa por sus contantes erupciones y temido por los múltiples terremotos que ha provocado a su alrededor, el Etna despertó el domingo 13 de diciembre y su actividad se extendió hasta el lunes 14.

Cubierto por un manto de nieve, el Etna provocó una lluvia de ceniza sobre Catania, Italia y cubrió casas, balcones, calles, avenidas y vehículos en la ciudad siciliana.

El cráter del suroeste de la montaña fue el que presentó mayor actividad y provocó tres flujos de lava. Además, los especialistas locales indicaron que la actividad del Etna se ha reducido y que, afortunadamente para la población, no se esperan más erupciones en los próximos días.

Los servicios de limpieza extendieron sus jornadas para devolver a la ciudad siciliana a su estado normal.

Usuarios en las redes sociales compartieron impresionantes imágenes que dejó el volcán Etna en Sicilia.

