Las impactantes imágenes de un hombre que carga en su hombro el cadáver de su esposa que murió por covid-19

La India registró este viernes 30 de abril un récord en las cifras de contagios diarios por coronavirus con más de 380 mil en las últimas 24 horas, mientras que el número de muertes experimentó un leve descenso con casi 3 mil 500 fallecidos.

En concreto, el país notificó 386 mil 452 nuevos contagios en las últimas 24 horas, elevando el total a más de 18.7 millones de casos desde el inicio de la pandemia, lo que mantiene a la India como la segunda nación más damnificada en términos absolutos solo por detrás de Estados Unidos.

El número de muertes por covid-19 bajó levemente hasta situarse en las 3 mil 498, después de que el jueves 29 alcanzó un máximo histórico de más de 3 mil 600 fallecidos en una jornada, según el comunicado que emitió el Ministerio de Salud indio.

Un desgarrador video que muestra la realidad que viven los ciudadanos en La India, le ha dado la vuelta al mundo.

Debido a su impactante contenido, relatan que un hombre llevó el cadáver de su esposa hasta el cementerio.

El medio The New Indian Express reveló que se trata de un hombre reconocido como Swami, quien vivía en situación de calle junto a su pareja Nagalaxmi y ambos solían vivir cerca de una estación de tren. Además, eran reconocidos por la población y sobrevivían con la ayuda que recibían.

A husband was forced to carry the dead body of his wife on his shoulders for cremation. Nagalakshmi &her family eek out their living seeking alms at Kamareddy railway station in #Telangana. She died ysday&assuming that she died of #Covid,no one came to help them #WhereIsHumanity? pic.twitter.com/eVqXTcfUye

