Las imágenes que muestran varias zonas de Estados Unidos con un cielo de color “verde fluorescente”

Miles de personas presenciaron el pasado 5 de julio cómo algunas zonas de Estados Unidos tenían el cielo de un color “verde fosforescente”.

El inusual evento quedó registrado en varias fotos que se publicaron en las redes sociales, con comentarios expresando asombro ante el color poco común que tuvo el cielo.

Los expertos en meteorología relacionaron el color del cielo con un fenómeno climatológico llamado “derecho”.

El derecho consiste en un complejo de tormentas eléctricas en expansión, que son capaces de viajar cientos de millas y cubrir varios estados con el impacto equivalente a un tornado de 160 kilómetros de ancho.

Las zonas de Estados Unidos que se encontraban en el “derecho” fueron Dakota del Sur, Iowa, Nebraska, Minessota e Illinois.

Otra de las características del “derecho” del 5 de julio son las fuertes corrientes de viento. En Huron los vientos llegaron a 150 km/h, en Agar fueron de 146 km/h y en Miner de 160 km/h.

En otros lugares como el condado de Dewey los vientos eran de 135 km/h acompañados de granizo que, en palabras de los ciudadanos, tenía las bolas de hielo del tamaño de una pelota de beisbol.

Este fenómeno provocó daños en diferentes zonas de EE.UU., como vidrios rotos, líneas eléctricas derribadas, cobertizos destruidos y árboles que cayeron sobre casas y vehículos.

The green in this thing is insane! Taken in Sioux Falls South Dakota looking south west. #sdwx pic.twitter.com/x7Yx6UE2wF

— Tanner Charles 🌪 (@TannerCharlesMN) July 5, 2022