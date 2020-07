“Las cortinas iban y venían”: Potente terremoto de 7.8 grados sacude Alaska

Un terremoto de 7.8 grados sacudió comunidades costeras de Alaska este 22 de julio y provocó una alerta de tsunami en un área de 300 kilómetros en torno al epicentro, la cual se desactivó horas después.

El terremoto se produjo a las 00.12 hora de Guatemala a 800 kilómetros al suroeste de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, y a 96 kilómetros del remoto pueblo de Perryville, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Las sirenas sonaron y las autoridades pidieron a los ciudadanos que se refugiaran en el interior del estado o en lugares altos.

“Sobre la base de los parámetros preliminares del sismo (…) olas de tsunami peligrosas son posibles en las costas situadas hasta más de 400 km del epicentro del temblor de tierra”, dijo el centro de alerta del Pacífico para los tsunamis.

Posteriormente, se canceló la alerta de tsunamis en el estado.

El sismo se sintió a 800 kilómetros a la redonda y se registraron varias réplicas, la más fuerte de magnitud 5,7, aunque hasta el momento no se han registrado víctimas.

“La cama y las cortinas iban y venían. Fue un terremoto muy largo”, dijo un testigo en Homer, Alaska, a casi 650 km del epicentro, citado en el sitio de monitoreo de terremotos msc-csem.org.

A powerful 7.8 earthquake that hit in the waters off the Alaska Peninsula late Tuesday and triggered a tsunami warning sent residents fleeing for high ground before an all clear was given. pic.twitter.com/YuwXUiLtej

— USA TODAY (@USATODAY) July 22, 2020