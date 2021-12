La tortuosa historia de Paula Martínez quien denunció haber sido violada en grupo fue encontrada muerta

La información agrega que su tío llamado Walter la encontró colgada de un ventilador con una cadena, en la propiedad que habitaba.

Paula, en diciembre del 2016, fue a fiesta de cumpleaños de una amiga. A las pocas horas, denunció que allí la drogaron, la secuestraron y la violaron en grupo.

Ella fue trasladada contra su voluntad hacia otro domicilio donde al menos siete sujetos abusaron sexualmente de ella. Con el paso de los días, se logró identificar a los autores del hecho, quienes eran vecinos de la víctima.

El día del abuso, un grupo de hombres mantuvieron cautiva a Paula y la violaron durante por lo menos tres horas. Ella tardó otras 72 en recuperarse de la conmoción para ir a hacer la denuncia.

Además, contó que: “Debían haberle realizado un protocolo en donde me tendrían que haber hecho hisopado, hacer un test de embarazo y sacar sangre para ver con qué me drogaron, pero realmente no me hicieron nada”.

En diálogo con TN, la joven detalló que el día de la fiesta la vecina la fue a buscar “tres veces” porque las primeras dos ella se negó a ir a la reunión familiar porque ya no tenía relación con esa gente, pero finalmente accedió.

“Cuando voy, el primo de ella, uno de los violadores, me dio una bebida que yo creo que ahí estaba la droga. De ahí en adelante empecé a sentirme mal, mareada, se me acerca otro de los violadores, que es el que me habló y me volvió loca toda la noche, y desde ahí recuerdo poco y nada”, contó.

Según relató Martínez, en un momento de la madrugada los presuntos agresores la “llevaron a la esquina” y la subieron “a una camioneta blanca tipo Traffic”, en la cual la trasladaron hasta el domicilio “de otro de los violadores”.

“Yo recuerdo que eran más de cinco (personas) porque vi sombras y siluetas pero no sé quiénes son. Los únicos que reconozco son los cinco de la foto (que tenía en su mano).. En mis recuerdos sé que eran más, pero no sé quiénes son”, agregó.

Detenidos a espera del juicio

Los investigadores del caso detuvieron primero a tres hombres, de 29, 30 y 40 años. En 2019 arrestaron a otros dos. Todos vivían en el mismo barrio que la víctima.

Martínez hizo más de 30 denuncias por hostigamiento y amenaza de muerte, ya que ella y su familia eran constantemente amenazados por personas del círculo íntimo de los detenidos.

El juicio por este hecho contra los detenidos está programado para marzo del próximo año.

*Con información de Infobae, La Nación, El Diario AR, Ámbito.com y Todo Noticias.